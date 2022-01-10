В Нижегородском планетарии выступят музыканты Tony Karapetyan Trio с джазовым проектом «Слияние со Вселенной»

15 января на сцене планетария имени Гречко пройдет джазовый проект «Слияние со Вселенной», подготовленный совместно с музыкантами Tony Karapetyan Trio. Вдохновляясь космосом и Вселенной, исполнители создали музыкальные иллюстрации в специальной авторской программе «Samadhi». Артисты смогут повлиять на то, что зрители увидят на экране.
15 января
Время: 19:00
Место: Нижний Новгород (улица Революционная, 20)
На создание авторской программы «Samadhi» музыкантов вдохновили — небо, космос и далекие уголки Вселенной. Космические темы начнут генерировать звуки инструментов, а артисты будут влиять на то, что зрители смогут наблюдать на экране.
Приобрести билеты можно здесь или в кассе Нижегородского планетария имени Гречко.
Стоимость — 1000 –2000 рублей.
Мероприятие пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм.
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