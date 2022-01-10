В Нижегородском планетарии выступят музыканты Tony Karapetyan Trio с джазовым проектом «Слияние со Вселенной»

На создание авторской программы «Samadhi» музыкантов вдохновили — небо, космос и далекие уголки Вселенной. Космические темы начнут генерировать звуки инструментов, а артисты будут влиять на то, что зрители смогут наблюдать на экране.

Приобрести билеты можно здесь или в кассе Нижегородского планетария имени Гречко.

Стоимость — 1000 –2000 рублей.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм.