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Музыку для новых серий мультфильма «Ну, погоди!» создал нижегородец

Композитор из Нижнего Новгорода — Станислав Смирнов — создал музыку к новым сериям культового советского мультфильма «Ну, погоди!». Об этом автор рассказал в своем Instagram-аккаунте. Первые серии выйдут уже в декабре этого года.

 

По словам Станислава, в интернет случайно попал кадр титров одного из выпусков, где его он указан в качестве композитора. Там же отмечается, что роль Зайца озвучит — Дмитрий Хрусталев, а волка — Гарик Харламов. Посмотреть новые серии культового мультфильма можно будет уже в декабре 2021 года.

«Лицо композитора нового "Ну, погоди" и случайно утекший в сеть кадр из концовки одного из выпусков! Музыка оригинального мультфильма - это клондайк для меломана и моя личная любовь…И да, "мам, я в союзмультфильме!"», — комментирует композитор.

Напомним, киностудия «Союзмультфильм» показала первый трейлер перезапуска культового культового мультсериала «Ну, погоди!». Премьера уже в декабре.

 

 

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Фото: кадр из трейлера «Ну, погоди!»

 

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