В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Рок Чистой Воды». Его перенесли на лето 2022

Из-за начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах рок-фестиваль не проводился.

В 2022 году на главной сцене фестиваля выступят 14 групп: «Воскресение», «Телевизор», Сергея Галанина и группу «СерьГа» , Альберта Кувезина, «Препинаки», Вадима Демидова, FPG , «Ансамбль Ё», «Последний Приют», «Корсар», «Ordinate» и «The Walking Street».

Также, в Нижний Новгород приедут музыканты из Англии — «The Blаck Delta Movement» и Barbarа Cogan из Ирландии.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels