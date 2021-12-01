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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Рок Чистой Воды». Его перенесли на лето 2022

В столице Приволжья на площади Минина и Пожарского пройдет фестиваль «Рок Чистой Воды» пройдет 30 июля 2022 года. Об этом сообщили организаторы.

 

Из-за начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах рок-фестиваль не проводился.

В 2022 году на главной сцене фестиваля выступят 14 групп: «Воскресение», «Телевизор», Сергея Галанина и группу «СерьГа» , Альберта Кувезина, «Препинаки», Вадима Демидова, FPG , «Ансамбль Ё», «Последний Приют», «Корсар», «Ordinate» и «The Walking Street».

Также, в Нижний Новгород приедут музыканты из Англии — «The Blаck Delta Movement» и Barbarа Cogan из Ирландии.

 

 

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Фото: pexels

 

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