18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

В Нижегородском планетарии выступят Tony Karapetyan Trio. Музыканты представят джазовый проект «Слияние со Вселенной»

10 декабря на сцене Большого звездного зала в Нижегородском планетарии имени Гречко пройдет премьера джазового проекта «Слияние со Вселенной». Событие подготовлено планетарием совместно с музыкантами Tony Karapetyan Trio.

 

В специальной авторской программе Samadhi исполнители создадут музыкальные иллюстрации, вдохновляясь картинами неба и космоса. Артисты смогут влиять на то, что зрители увидят на экране.

«Музыка никогда не была для меня просто музыкой. Она всегда служила поиску, помогала погрузиться в себя. Постепенно пришло понимание ценности этого состояния, его силы и возможность им делиться через музыку и творчество», — рассказывает лидер команды Тони Карапетян.

Приобрести билеты можно здесь или в кассе Нижегородского планетария имени Гречко.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: