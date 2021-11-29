В Нижегородском планетарии выступят Tony Karapetyan Trio. Музыканты представят джазовый проект «Слияние со Вселенной»

В специальной авторской программе Samadhi исполнители создадут музыкальные иллюстрации, вдохновляясь картинами неба и космоса. Артисты смогут влиять на то, что зрители увидят на экране.

«Музыка никогда не была для меня просто музыкой. Она всегда служила поиску, помогала погрузиться в себя. Постепенно пришло понимание ценности этого состояния, его силы и возможность им делиться через музыку и творчество», — рассказывает лидер команды Тони Карапетян.

Приобрести билеты можно здесь или в кассе Нижегородского планетария имени Гречко.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм.

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