В Нижегородском планетарии выступят Tony Karapetyan Trio. Музыканты представят джазовый проект «Слияние со Вселенной»

10 декабря на сцене Большого звездного зала в Нижегородском планетарии имени Гречко пройдет премьера джазового проекта «Слияние со Вселенной». Событие подготовлено планетарием совместно с музыкантами Tony Karapetyan Trio.
В специальной авторской программе Samadhi исполнители создадут музыкальные иллюстрации, вдохновляясь картинами неба и космоса. Артисты смогут влиять на то, что зрители увидят на экране.
«Музыка никогда не была для меня просто музыкой. Она всегда служила поиску, помогала погрузиться в себя. Постепенно пришло понимание ценности этого состояния, его силы и возможность им делиться через музыку и творчество», — рассказывает лидер команды Тони Карапетян.
Приобрести билеты можно здесь или в кассе Нижегородского планетария имени Гречко.
Мероприятие пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм.
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