В Нижегородской филармонии пройдет фестиваль «Голос флейты»

В залах филармонии исполнители сыграют на флейте соло, в сопровождении фортепиано, в ансамбле с другими инструментами (тубой, арфой и аккордеоном), а также с симфоническим оркестром под управлением Александра Скульского.

В концертах примут участие исполнители из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Белгорода и Кирова. В рамках фестиваля приглашенные музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга проведут мастер-классы для учащихся и студентов.

Посещение мероприятия возможно только при предъявлении «Мультипасса 800», QR-кода или сертификата об иммунизации/вакцинации. Расписание концертов и билеты здесь.

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Фото: архив организаторов