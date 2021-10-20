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Пианист из Нижнего Новгорода стал лауреатом немецкой премии Opus Klassik

Даниил Трифонов — пианист из Нижнего Новгорода — стал лауреатом немецкой премии Opus Klassik 2021. Об этом музыкант сообщил в Instargram.

 

В Берлине прошла престижная премия Opus Klassik 2021, на которой наградили нижегородского пианиста Даниила Трифонова, как лучшего инструменталиста года. На премии он выступил со своим альбомом Silver Age. В этом году нижегородский пианист стал единственным лауреатом из России.

Премия Opus Klassik — немецкая музыкальная награда в области классической музыки. Участвовать в событии могут музыканты, чьи произведения тиражируются в Германии.

 

 

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Фото: Instagram музыканта

 

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