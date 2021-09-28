Артисты нижегородского оперного театра вошли в шорт-лист VI Национальной оперной премии «Онегин»

11 ноября в Санкт-Петербурге, на исторической сцене Михайловского театра состоится церемония вручения наград.

Номинация «Дебют Мужчины»:

Олег Федоненко, партия графа Альмавива, «Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта, Нижегородский государственный театр оперы и балета имени Пушкина.

Номинация «Гость»:

Олег Цыбулько, партия Фигаро, «Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта, Нижегородский государственный театр оперы и балета имени Пушкина.

Номинация «Состав»:

«Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта — Олег Цыбулько, Светлана Ползикова, Олеся Яппарова, Вадим Соловьев, Надежда Маслова, Олег Федоненко и другие. Нижегородский государственный театр оперы и балета имени Пушкина.

В экспертный совет и жюри премии вошли влиятельные музыкальные критики, историки оперы, педагоги, знаменитые исполнители. За пять лет лауреатами премии «Онегин» стали более 50 оперных певцов и певиц, режиссеров и концертмейстеров, художественных руководителей театров.

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Фото: Instagram премии