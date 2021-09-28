18+
  • Развлечения
  • Музыка
Музыка

Артисты нижегородского оперного театра вошли в шорт-лист VI Национальной оперной премии «Онегин»

В ноябре Санкт-Петербург примет VI Национальную оперную премию «Онегин». В этом году стать лауреатами в трех номинациях претендуют артисты из Нижнего Новгорода и еще три десятка ярких явлений в современном оперном мире.

 

11 ноября в Санкт-Петербурге, на исторической сцене Михайловского театра состоится церемония вручения наград.

Номинация «Дебют Мужчины»:

Олег Федоненко, партия графа Альмавива, «Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта, Нижегородский государственный театр оперы и балета имени Пушкина.

Номинация «Гость»:

Олег Цыбулько, партия Фигаро, «Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта, Нижегородский государственный театр оперы и балета имени Пушкина.

Номинация «Состав»:

«Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта — Олег Цыбулько, Светлана Ползикова, Олеся Яппарова, Вадим Соловьев, Надежда Маслова, Олег Федоненко и другие. Нижегородский государственный театр оперы и балета имени Пушкина.

В экспертный совет и жюри премии вошли влиятельные музыкальные критики, историки оперы, педагоги, знаменитые исполнители. За пять лет лауреатами премии «Онегин» стали более 50 оперных певцов и певиц, режиссеров и концертмейстеров, художественных руководителей театров.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Instagram премии

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: