Артисты нижегородского оперного театра вошли в шорт-лист VI Национальной оперной премии «Онегин»

В ноябре Санкт-Петербург примет VI Национальную оперную премию «Онегин». В этом году стать лауреатами в трех номинациях претендуют артисты из Нижнего Новгорода и еще три десятка ярких явлений в современном оперном мире.
11 ноября в Санкт-Петербурге, на исторической сцене Михайловского театра состоится церемония вручения наград.
Номинация «Дебют Мужчины»:
Олег Федоненко, партия графа Альмавива, «Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта, Нижегородский государственный театр оперы и балета имени Пушкина.
Номинация «Гость»:
Олег Цыбулько, партия Фигаро, «Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта, Нижегородский государственный театр оперы и балета имени Пушкина.
Номинация «Состав»:
«Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта — Олег Цыбулько, Светлана Ползикова, Олеся Яппарова, Вадим Соловьев, Надежда Маслова, Олег Федоненко и другие. Нижегородский государственный театр оперы и балета имени Пушкина.
В экспертный совет и жюри премии вошли влиятельные музыкальные критики, историки оперы, педагоги, знаменитые исполнители. За пять лет лауреатами премии «Онегин» стали более 50 оперных певцов и певиц, режиссеров и концертмейстеров, художественных руководителей театров.
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Фото: Instagram премии
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