Новость дня: хедлайнером финального фестиваля «Столица закатов» станет Елка

В эти выходные пройдет заключительный 13(!) фестиваль музыки и фейерверков — «Столица закатов». В эту субботу, а именно — 25 сентября, на Нижневолжской набережной выступит — Елка. Вход на мероприятие остается прежним — строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.
Лайн-ап:
18:30 — нижегородский DJ Garcia
19:00 — музыкальные проект «Две стороны» от нижегородских диджеев Дмитрия Тимошенко и Максима Купера, в чьих выступлениях смешиваются различные направления, жанры и эпохи
20:00 — интернациональная кавер-группа BLACK DIAMONDS
21:00 — Елка
После концерта нижегородцы и гости города насладятся салютом от ассоциации «Гильдия пиротехников и деятелей культуры» из Санкт- Петербурга.
Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:
«Мультипасс 800»
специальный браслет, действующий только на мероприятии
Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
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Фото: Instagram Елки
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