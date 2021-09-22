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Новость дня: хедлайнером финального фестиваля «Столица закатов» станет Елка

В эти выходные пройдет заключительный 13(!) фестиваль музыки и фейерверков — «Столица закатов». В эту субботу, а именно — 25 сентября, на Нижневолжской набережной выступит — Елка. Вход на мероприятие остается прежним — строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.

 

Лайн-ап:

18:30 — нижегородский DJ Garcia

19:00 — музыкальные проект «Две стороны» от нижегородских диджеев Дмитрия Тимошенко и Максима Купера, в чьих выступлениях смешиваются различные направления, жанры и эпохи

20:00 — интернациональная кавер-группа BLACK DIAMONDS

21:00Елка

После концерта нижегородцы и гости города насладятся салютом от ассоциации «Гильдия пиротехников и деятелей культуры» из Санкт- Петербурга.

 

Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:

«Мультипасс 800»
специальный браслет, действующий только на мероприятии

Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

 

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Фото: Instagram Елки

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