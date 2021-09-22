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Музыка

Нижегородская филармония имени Ростроповича открывает новый концертный сезон

25 сентября Нижегородская филармония имени Ростроповича откроет концертный сезон. Первое выступление пройдет в 115 день рождения композитора — Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

 

Новый концертный сезон представит 25 симфонических, камерных, органных, джазовых, литературных, детских и семейных циклов.

25 сентября, в день открытия сезона, под управлением главного дирижера Александра Скульского оркестр исполнит Восьмую симфонию Шостаковича и Восьмую симфонию Бетховена.

Проведет концерт музыкальный критик и тележурналист Артем Варгафтик. Он подробно расскажет о каждом из музыкальных произведений этого вечера.

Отмечается, что этот сезон станет «Сезоном юбилеев», так как 85 лет исполнится Нижегородской филармонии, 60 лет — фестивалю «Современная музыка» и 30 лет — Международному фестивалю искусств имени Сахарова.


 

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Фото: сообщество филармонии «ВКонтакте»

 

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