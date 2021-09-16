В Арсенале пройдет артист-ток c художницей Вивьен Каккури о взаимосвязи музыки и современного визуального искусства

В это воскресенье, 19 сентября, в медиатеке Арсенала пройдет артист-ток с бразильской художницей Вивиан Каккури — «Музыка — это то, что я делаю». Она расскажет о взаимосвязи музыки и современного визуального искусства: как это взаимодействие происходит, где его исторические корни и какие тенденции современности отражает.
Вивиан Каккури — бразильская художница и новая звезда мировой сцены современного искусства. Она работает на стыке музыки и скульптуры, наполняя свои работы локальным контекстом, экспериментируя с чувственным восприятием зрителя, затрагивая исторические вопросы и устройство социума.
Проведет творческую беседу Ксения Ануфриева — куратор музыкальных проектов Арсенала.
19 сентября
Время: 16:00
Место: Кремль, корпус 6
Для участия необходима регистрация.
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