Соседи из нижегородского ЖК создали кавер-группу «квиNNта». Первый концерт прошел во дворе их дома

Нижегородцы, проживающие в одном ЖК на улице Краснозвездная, создали кавер-группу «квиNNта». Музыканты уже сыграли свой первый концерт во дворе многоэтажек. Об этом сообщает telegram-канал Ni Mash.
В одном из сообществ в социальных сетях (связанных с домами на Краснозвездной улице) двое музыкантов искали единомышленников. Так, Марина, Алена, Дмитрий, Максим и Николай нашли друг друга и создали кавер-группу «квиNNта». Их первый концерт прошел во дворе собственного дома.
«Это было наше первое выступление. Сильно волновались, но как только начали играть, волнение исчезло», — призналась вокалистка коллектива Марина.
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