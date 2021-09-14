Соседи из нижегородского ЖК создали кавер-группу «квиNNта». Первый концерт прошел во дворе их дома

В одном из сообществ в социальных сетях (связанных с домами на Краснозвездной улице) двое музыкантов искали единомышленников. Так, Марина, Алена, Дмитрий, Максим и Николай нашли друг друга и создали кавер-группу «квиNNта». Их первый концерт прошел во дворе собственного дома.

«Это было наше первое выступление. Сильно волновались, но как только начали играть, волнение исчезло», — призналась вокалистка коллектива Марина.

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