В Нижнем Новгороде пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». На камерных площадках выступят Игорь Бутман и Даниил Крамер

В парке появятся камерные площадки, где в течение двух дней выступят музыканты.

11 сентября

В первый день фестиваля с 12:00 до 13:00 в беседке за центральным фонтаном выступят — группа Parolibre и Евгений Шишенков. С 13:30 до 14:30 во внутреннем дворике детского центра «Бублик» пройдет концерт дуэта Uptown и трио Вадима Абрамова. На спортивной площадке парка «Швейцария» с 15:00 до 16:00 выступит квартет Сергея Журакова и группа RUSH Band, а на центральной площади с 17:00 до 19:00 состоится гала-концерт.

12 сентября

Второй день фестиваля откроет — Tony Karapetyan Trio. На центральной площади парка с 15:00 до 18:30, выступят — Игорь Бутман и Даниил Крамер.

«Надеемся, что фестиваль, который получил название «Осень в «Швейцарии», станет ежегодным и будет собирать музыкантов со всего мира», — добавил Юрий Шалабаев.







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Фото: pixabay