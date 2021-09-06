В Нижнем Новгороде пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». На камерных площадках выступят Игорь Бутман и Даниил Крамер

В обновленном парке «Швейцария» пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». На два дня парк превратится в камерные сценические площадки. 11 и 12 сентября там выступят музыканты — Игорь Бутман и Даниил Крамер. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в Instagram.
В парке появятся камерные площадки, где в течение двух дней выступят музыканты.
11 сентября
В первый день фестиваля с 12:00 до 13:00 в беседке за центральным фонтаном выступят — группа Parolibre и Евгений Шишенков. С 13:30 до 14:30 во внутреннем дворике детского центра «Бублик» пройдет концерт дуэта Uptown и трио Вадима Абрамова. На спортивной площадке парка «Швейцария» с 15:00 до 16:00 выступит квартет Сергея Журакова и группа RUSH Band, а на центральной площади с 17:00 до 19:00 состоится гала-концерт.
12 сентября
Второй день фестиваля откроет — Tony Karapetyan Trio. На центральной площади парка с 15:00 до 18:30, выступят — Игорь Бутман и Даниил Крамер.
«Надеемся, что фестиваль, который получил название «Осень в «Швейцарии», станет ежегодным и будет собирать музыкантов со всего мира», — добавил Юрий Шалабаев.
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Фото: pixabay
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