В Нижнем Новгороде пройдет масштабный концерт от музыкантов из «L’esprit du Vent»

В столицу Приволжья 28 и 29 августа приезжают музыканты ансамбля духовых инструментов «L’esprit du Vent». Нижегородцы смогут насладится духовой музыкой на открытом воздухе на исторических инструментах (в традициях второй половины XVIII века!).
В каждом из восьми районов города состоится по одному концерту. В программе — серенады, дивертисменты и арии Гайдна и Моцарта в обработке для двух гобоев, двух кларнетов, двух валторн, двух фаготов и контрабаса.
Расписание и локации:
28 августа
- 12:00 — Ленинский район (парк Станкозавода)
- 14:00 — Московский район (сквер Авиастроителей — улица Баранова)
- 17:00 — Сормовский район (площадь Буревестника)
- 19:00 — Канавинский район (сквер имени Чкалова — улица Октябрьской Революции, 40)
29 августа
- 12:00 — Автозаводский район (парк Культуры ГАЗ)
- 14:00 — Приокский район (памятник Сахарову — проспект Гагарина, 214)
- 16:00 — Советский район (парк Пушкина — открытая сцена)
- 18:00 — Нижегородский район (площадь Горького)
«Проект необыкновенно прост. Музыканты ставят перед собой ноты и играют. А вы слушаете. Приходите в указанные точки и наслаждайтесь прекрасной музыкой», — отмечают организаторы.
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Фото: Facebook Павел Милославский
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