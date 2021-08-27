В Нижнем Новгороде пройдет масштабный концерт от музыкантов из «L’esprit du Vent»

В каждом из восьми районов города состоится по одному концерту. В программе — серенады, дивертисменты и арии Гайдна и Моцарта в обработке для двух гобоев, двух кларнетов, двух валторн, двух фаготов и контрабаса.

Расписание и локации:

28 августа

12:00 — Ленинский район (парк Станкозавода)

— Ленинский район (парк Станкозавода) 14:00 — Московский район (сквер Авиастроителей — улица Баранова)

— Московский район (сквер Авиастроителей — улица Баранова) 17:00 — Сормовский район (площадь Буревестника)

— Сормовский район (площадь Буревестника) 19:00 — Канавинский район (сквер имени Чкалова — улица Октябрьской Революции, 40)

29 августа

12:00 — Автозаводский район (парк Культуры ГАЗ)

— Автозаводский район (парк Культуры ГАЗ) 14:00 — Приокский район (памятник Сахарову — проспект Гагарина, 214)

— Приокский район (памятник Сахарову — проспект Гагарина, 214) 16:00 — Советский район (парк Пушкина — открытая сцена)

— Советский район (парк Пушкина — открытая сцена) 18:00 — Нижегородский район (площадь Горького)

«Проект необыкновенно прост. Музыканты ставят перед собой ноты и играют. А вы слушаете. Приходите в указанные точки и наслаждайтесь прекрасной музыкой», — отмечают организаторы.

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Фото: Facebook Павел Милославский