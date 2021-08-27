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В Нижнем Новгороде пройдет масштабный концерт от музыкантов из «L’esprit du Vent»

В столицу Приволжья 28 и 29 августа приезжают музыканты ансамбля духовых инструментов «L’esprit du Vent». Нижегородцы смогут насладится духовой музыкой на открытом воздухе на исторических инструментах (в традициях второй половины XVIII века!).

 

В каждом из восьми районов города состоится по одному концерту. В программе — серенады, дивертисменты и арии Гайдна и Моцарта в обработке для двух гобоев, двух кларнетов, двух валторн, двух фаготов и контрабаса.

Расписание и локации:

28 августа

  • 12:00 — Ленинский район (парк Станкозавода)
  • 14:00 — Московский район (сквер Авиастроителей — улица Баранова)
  • 17:00 — Сормовский район (площадь Буревестника)
  • 19:00 — Канавинский район (сквер имени Чкалова — улица Октябрьской Революции, 40)

29 августа

  • 12:00 — Автозаводский район (парк Культуры ГАЗ)
  • 14:00 — Приокский район (памятник Сахарову — проспект Гагарина, 214)
  • 16:00 — Советский район (парк Пушкина — открытая сцена)
  • 18:00 — Нижегородский район (площадь Горького)

«Проект необыкновенно прост. Музыканты ставят перед собой ноты и играют. А вы слушаете. Приходите в указанные точки и наслаждайтесь прекрасной музыкой», — отмечают организаторы.

 

 

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Фото: Facebook Павел Милославский

 

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