На четырех локациях Большой Покровской пройдет фестиваль духовых оркестров

Старт фестиваля — 11:00 с расстановки оркестров на четырем локациях на улице Большой Покровской:

Музей истории художественных промыслов Нижегородской области

Волго-Вятское Главное управление Центрального банка РФ

Дом культуры имени Свердлова

театр драмы имени Горького

Фестиваль начнется с небольших сольных визиток нескольких оркестров, после чего от здания бывшего кинотеатра «Октябрь» до площади Минина пройдет колонна оркестрантов, перед центральной сценой — сводное выступление.

В фестивале примут оркестры из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ярославля, Самары, Перми, Павлова и Богородска.

Расписание фестиваля:

11:30 — начало сольных выступлений оркестров на стационарных точках,

— начало сольных выступлений оркестров на стационарных точках, 12:00 — построение колонны оркестров у бывшего кинотеатра «Октябрь», старт движения по улице Большая Покровская,

— построение колонны оркестров у бывшего кинотеатра «Октябрь», старт движения по улице Большая Покровская, 13:00–14:30 — выступления оркестров на площади Минина и Пожарского,

— выступления оркестров на площади Минина и Пожарского, 15:40–18:00 — выступления оркестров на различных площадках гала-шоу в районах города.

Вход на площадки гала-шоу в районах Нижнего Новгорода будет бесплатным и без регистрации, но необходимо предъявить:

«Мультипасс 800»

специальный браслет

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Фото: pexels