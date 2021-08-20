На четырех локациях Большой Покровской пройдет фестиваль духовых оркестров

21 августа в столице Приволжья пройдет фестиваль духовых оркестров. По главной пешеходной улице города — Большой Покровской — пройдут колонны музыкантов из разных городов. Фестивальная программа продолжится сольными концертами оркестров на площадках города.
Старт фестиваля — 11:00 с расстановки оркестров на четырем локациях на улице Большой Покровской:
- Музей истории художественных промыслов Нижегородской области
- Волго-Вятское Главное управление Центрального банка РФ
- Дом культуры имени Свердлова
- театр драмы имени Горького
Фестиваль начнется с небольших сольных визиток нескольких оркестров, после чего от здания бывшего кинотеатра «Октябрь» до площади Минина пройдет колонна оркестрантов, перед центральной сценой — сводное выступление.
В фестивале примут оркестры из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ярославля, Самары, Перми, Павлова и Богородска.
Расписание фестиваля:
- 11:30 — начало сольных выступлений оркестров на стационарных точках,
- 12:00 — построение колонны оркестров у бывшего кинотеатра «Октябрь», старт движения по улице Большая Покровская,
- 13:00–14:30 — выступления оркестров на площади Минина и Пожарского,
- 15:40–18:00 — выступления оркестров на различных площадках гала-шоу в районах города.
Вход на площадки гала-шоу в районах Нижнего Новгорода будет бесплатным и без регистрации, но необходимо предъявить:
- «Мультипасс 800»
- специальный браслет
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Фото: pexels
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