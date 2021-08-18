Серия благотворительных концертов пройдет в Нижегородской филармонии

«Вот уже более полувека Нижегородская филармония ежегодно проводит общедоступные летние сезоны, которые являются одной из достопримечательностей музыкальной жизни города», — отмечают организаторы.

Сезон будет длиться с 29 августа по 19 сентября. В этот период к 800-летию Нижнего Новгорода пройдет девять концертов, которые нижегородцы смогут посетить бесплатно. Начало каждого — в 18:00.

Регистрация на мероприятия открыта, но количество мест ограничено (не более 500 человек).

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Фото: pexels