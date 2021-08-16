Фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» продлен. Организаторы пока не раскрывают имена хедлайнеров

Стало известно, что нижегородский фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» пройдет и после гала-шоу, а именно — в субботу 28 августа. Об этом сообщает «Центр 800» в социальных сетях.
На гала-шоу, которое пройдет 21 августа, традиция музыкальных вечеров и фейерверков не закончится. Фестиваль «Столица закатов» пройдет и 28 августа. Кто именно выступит для нижегородцев в последние выходные лета, пока не уточняется.
Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:
- «Мультипасс 800»
- специальный браслет, действующий только на мероприятии
Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
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Фото: Центр800
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