Оперные гала-концерты и мировые солисты: кульминация фестиваля искусств «Стрелка» уже в эти выходные

Фестиваль «Стрелка» проходит в Нижнем Новгороде уже в третий раз. В этом году кульминацией программы станут оперные гала-концерты в Нижегородском театре драмы. На концертах выступят:

победительница конкурса оперных певцов в Кардиффе — сопрано Надежда Кучер

солистка Пермской оперы меццо-сопрано — Наталия Ляскова

солист московской Геликон-оперы — тенор Иван Гынгазов

солист Большого театра Белоруссии — бас Андрей Валентий

15 августа в театре драмы имени Горького выступит — Российский Национальный оркестр. Под управлением Федора Леднева прозвучат произведения: Балакирева, Мусоргского, Римского-Корсакова и крайне редко исполняемая симфония №16 Мясковского.

13 августа в 20:00

Академический симфонический оркестр Нижегородской государственной филармонии имени Ростроповича

Сопрано — Надежда Кучер

Меццо-сопрано — Наталия Ляскова

Тенор — Иван Гынгазов

Бас — Андрей Валентий

Дирижер — Дмитрий Матвиенко

Регистрация здесь.

14 августа в 19:00

Академический симфонический оркестр Нижегородской государственной филармонии имени Ростроповича

Сопрано — Надежда Кучер

Меццо-сопрано — Наталия Ляскова

Тенор — Иван Гынгазов

Бас — Андрей Валентий

Дирижер — Дмитрий Матвиенко

Регистрация здесь.

15 августа в 16:00

Российский национальный оркестр

Скрипка — Мария Андреева

Дирижер — Федор Леднев

Регистрация здесь.

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Фото: Центр800