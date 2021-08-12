Оперные гала-концерты и мировые солисты: кульминация фестиваля искусств «Стрелка» уже в эти выходные

С 13 по 15 августа в театре драмы имени Горького завершится третий международный фестиваль искусств «Стрелка». Доступ на все концерты бесплатный(!), но по предварительной регистрации. Успевайте!
Фестиваль «Стрелка» проходит в Нижнем Новгороде уже в третий раз. В этом году кульминацией программы станут оперные гала-концерты в Нижегородском театре драмы. На концертах выступят:
- победительница конкурса оперных певцов в Кардиффе — сопрано Надежда Кучер
- солистка Пермской оперы меццо-сопрано — Наталия Ляскова
- солист московской Геликон-оперы — тенор Иван Гынгазов
- солист Большого театра Белоруссии — бас Андрей Валентий
15 августа в театре драмы имени Горького выступит — Российский Национальный оркестр. Под управлением Федора Леднева прозвучат произведения: Балакирева, Мусоргского, Римского-Корсакова и крайне редко исполняемая симфония №16 Мясковского.
13 августа в 20:00
Академический симфонический оркестр Нижегородской государственной филармонии имени Ростроповича
- Сопрано — Надежда Кучер
- Меццо-сопрано — Наталия Ляскова
- Тенор — Иван Гынгазов
- Бас — Андрей Валентий
- Дирижер — Дмитрий Матвиенко
Регистрация здесь.
14 августа в 19:00
Академический симфонический оркестр Нижегородской государственной филармонии имени Ростроповича
- Сопрано — Надежда Кучер
- Меццо-сопрано — Наталия Ляскова
- Тенор — Иван Гынгазов
- Бас — Андрей Валентий
- Дирижер — Дмитрий Матвиенко
Регистрация здесь.
15 августа в 16:00
Российский национальный оркестр
- Скрипка — Мария Андреева
- Дирижер — Федор Леднев
Регистрация здесь.
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Фото: Центр800
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