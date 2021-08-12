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Оперные гала-концерты и мировые солисты: кульминация фестиваля искусств «Стрелка» уже в эти выходные

С 13 по 15 августа в театре драмы имени Горького завершится третий международный фестиваль искусств «Стрелка». Доступ на все концерты бесплатный(!), но по предварительной регистрации. Успевайте!

 

Фестиваль «Стрелка» проходит в Нижнем Новгороде уже в третий раз. В этом году кульминацией программы станут оперные гала-концерты в Нижегородском театре драмы. На концертах выступят: 

  • победительница конкурса оперных певцов в Кардиффе — сопрано Надежда Кучер
  • солистка Пермской оперы меццо-сопрано — Наталия Ляскова
  • солист московской Геликон-оперы — тенор Иван Гынгазов
  • солист Большого театра Белоруссии — бас Андрей Валентий

15 августа в театре драмы имени Горького выступит — Российский Национальный оркестр. Под управлением Федора Леднева прозвучат произведения: Балакирева, Мусоргского, Римского-Корсакова и крайне редко исполняемая симфония №16 Мясковского.

13 августа в 20:00

Академический симфонический оркестр Нижегородской государственной филармонии имени Ростроповича

  • Сопрано — Надежда Кучер
  • Меццо-сопрано — Наталия Ляскова
  • Тенор — Иван Гынгазов
  • Бас — Андрей Валентий
  • Дирижер — Дмитрий Матвиенко

Регистрация здесь.

14 августа в 19:00

Академический симфонический оркестр Нижегородской государственной филармонии имени Ростроповича

  • Сопрано — Надежда Кучер
  • Меццо-сопрано — Наталия Ляскова
  • Тенор — Иван Гынгазов
  • Бас — Андрей Валентий
  • Дирижер — Дмитрий Матвиенко

Регистрация здесь.

15 августа в 16:00

Российский национальный оркестр

  • Скрипка — Мария Андреева
  • Дирижер — Федор Леднев

Регистрация здесь.

 

 

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Фото: Центр800

 

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