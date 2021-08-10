В Milo Concert Hall пройдет вечеринка «831»

В Milo Concert Hall пройдет рейв-вечеринка «831». «831» — соберет самых видных клубный деятелей — DJ-сеты будут разбавлены выступлениями разножанровых артистов. Узнать, какой должна быть идеальная музыка для танцполов, городские тусовщики смогут уже в эту субботу, 14 августа.