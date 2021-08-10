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В Milo Concert Hall пройдет вечеринка «831»

В Milo Concert Hall пройдет рейв-вечеринка «831». «831» — соберет самых видных клубный деятелей — DJ-сеты будут разбавлены выступлениями разножанровых артистов. Узнать, какой должна быть идеальная музыка для танцполов, городские тусовщики смогут уже в эту субботу, 14 августа.

 

Special guest:

  • DJ M.E.G.
  • Gambino Sound Machine (NN / Barcelona)
  • Hubblevision (NN)
  • Biky / Camznaew / Katrin Kova

Live:

  • ODI (Gazgolder)
  • Yakimo (MSK)
  • МИЧЕЛЗ (MSK)

Стоимость билетов — от 400 рублей. Купить билеты на мероприятие можно, перейдя по ссылке.

 

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