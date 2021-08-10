В Milo Concert Hall пройдет вечеринка «831»

В Milo Concert Hall пройдет рейв-вечеринка «831». «831» — соберет самых видных клубный деятелей — DJ-сеты будут разбавлены выступлениями разножанровых артистов. Узнать, какой должна быть идеальная музыка для танцполов, городские тусовщики смогут уже в эту субботу, 14 августа.
Special guest:
- DJ M.E.G.
- Gambino Sound Machine (NN / Barcelona)
- Hubblevision (NN)
- Biky / Camznaew / Katrin Kova
Live:
- ODI (Gazgolder)
- Yakimo (MSK)
- МИЧЕЛЗ (MSK)
Стоимость билетов — от 400 рублей. Купить билеты на мероприятие можно, перейдя по ссылке.
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