На открытии Чкаловской лестницы выступит Валерий Гергиев с симфоническим оркестром

Чкаловская лестница 1 августа станет сценой для симфонического оркестра Мариинского театра, чье выступление будет сопровождаться аудиовизуальным шоу.

Сцену разместят прямо на ступенях. Сбор зрителей — в 19:30, начало концерта — в 21:00.

Для посещения музыкального вечера необходимо зарегистрироваться.

Посещение мероприятия возможно только при предъявлении:

сертификата о вакцинации или иммунизации

положительного теста на антитела (60 дней)

отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа)

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Alberto Venzago