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На открытии Чкаловской лестницы выступит Валерий Гергиев с симфоническим оркестром

В эти выходные, 1 августа, в Нижнем Новгороде торжественно откроют обновленную Чкаловскую лестницу. На церемонии выступит симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

 

Чкаловская лестница 1 августа станет сценой для симфонического оркестра Мариинского театра, чье выступление будет сопровождаться аудиовизуальным шоу.

Сцену разместят прямо на ступенях. Сбор зрителей — в 19:30, начало концерта — в 21:00.

Для посещения музыкального вечера необходимо зарегистрироваться.

Посещение мероприятия возможно только при предъявлении:

  • сертификата о вакцинации или иммунизации
  • положительного теста на антитела (60 дней)
  • отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа)

 

 

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Фото: Alberto Venzago

 

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