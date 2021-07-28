На открытии Чкаловской лестницы выступит Валерий Гергиев с симфоническим оркестром

В эти выходные, 1 августа, в Нижнем Новгороде торжественно откроют обновленную Чкаловскую лестницу. На церемонии выступит симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.
Чкаловская лестница 1 августа станет сценой для симфонического оркестра Мариинского театра, чье выступление будет сопровождаться аудиовизуальным шоу.
Сцену разместят прямо на ступенях. Сбор зрителей — в 19:30, начало концерта — в 21:00.
Для посещения музыкального вечера необходимо зарегистрироваться.
Посещение мероприятия возможно только при предъявлении:
- сертификата о вакцинации или иммунизации
- положительного теста на антитела (60 дней)
- отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа)
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Фото: Alberto Venzago
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