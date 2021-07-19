Ирина Горбачева удивила нижегородцев своим появлением на фестивале «Столица закатов»

На фестивале «Столица закатов» Ирина была в VIP-зоне. В разгар концерта хедлайнера мероприятия Ивана Дорна актриса вышла на сцену и зажгла вместе с украинским исполнителем.

«Эта бэйби танцует, как боженька. Хочу ее на постоянку в подтанцовку!», — написал Дорн в своем Instagram.

Также Ирина успела посетить чемпионат Европы по регби, центр современного искусства «Арсенал», полюбовалась видами с канатной дороги.