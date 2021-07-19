Ирина Горбачева удивила нижегородцев своим появлением на фестивале «Столица закатов»

Известная актриса посетила фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде. Об этом поклонники узнали из ее Сторис в Instagram.
На фестивале «Столица закатов» Ирина была в VIP-зоне. В разгар концерта хедлайнера мероприятия Ивана Дорна актриса вышла на сцену и зажгла вместе с украинским исполнителем.
«Эта бэйби танцует, как боженька. Хочу ее на постоянку в подтанцовку!», — написал Дорн в своем Instagram.
Также Ирина успела посетить чемпионат Европы по регби, центр современного искусства «Арсенал», полюбовалась видами с канатной дороги.
«Нижний Новгород! Прямо в самое сердечко! Сколько раз у вас была, но по-настоящему прониклась вчера. И, конечно, это знаковые места (стадион, кремль, набережная, музей, канатка, рестораны), рассказанные истории и гостеприимство! У Вас это в крови! Спасибо, что позвали на свой праздник!» — написала Ирина Горбачева.
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