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Нижний Новгород вошел в десятку самых музыкальных городов России

Музыкальный сервис Spotify проанализировал данные по прослушиваниям в разных городах России. Согласно данным сервиса, Нижний Новгород попал в десятку самых музыкальных городов, заняв — 8 место.

Российские исполнительницы в плейлистах жителей страны вытеснили зарубежных. Так, еще в декабре в рейтинге самых популярных сольных исполнительниц лидировала триумфатор музыкальной премии Грэмми-2020 — Billie Eilish, сейчас же список возглавляет российская инди-рокерша Алена Швец. Она обошла Billie Eilish и американскую поп-звезду Ariana Grande. Следующие три строчки рейтинга также принадлежат российским артисткам: представительнице жанра кьют-рок доре, Zivert и Земфире. Рейтинг замыкают Lana Del Rey, Dua Lipa, Клава Кока и Halsey.

 

Топ-10 городов по прослушиваниям в России:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Краснодар
  5. Новосибирск
  6. Самара
  7. Казань
  8. Нижний Новгород
  9. Ростов-на-Дону
  10. Уфа

 

Топ-10 исполнителей по прослушиваниям в Нижнем Новгороде:

  1. MORGENSHTERN
  2. BTS
  3. Скриптонит
  4. kizaru
  5. ЛСП
  6. PHARAOH
  7. Boulevard Depo
  8. GONE.Fludd
  9. MAYOT
  10. SLAVA MARLOW

 

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Фото: pexels

 

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