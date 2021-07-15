Нижний Новгород вошел в десятку самых музыкальных городов России

Российские исполнительницы в плейлистах жителей страны вытеснили зарубежных. Так, еще в декабре в рейтинге самых популярных сольных исполнительниц лидировала триумфатор музыкальной премии Грэмми-2020 — Billie Eilish, сейчас же список возглавляет российская инди-рокерша Алена Швец. Она обошла Billie Eilish и американскую поп-звезду Ariana Grande. Следующие три строчки рейтинга также принадлежат российским артисткам: представительнице жанра кьют-рок доре, Zivert и Земфире. Рейтинг замыкают Lana Del Rey, Dua Lipa, Клава Кока и Halsey.

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