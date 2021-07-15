Нижний Новгород вошел в десятку самых музыкальных городов России

Музыкальный сервис Spotify проанализировал данные по прослушиваниям в разных городах России. Согласно данным сервиса, Нижний Новгород попал в десятку самых музыкальных городов, заняв — 8 место.
Российские исполнительницы в плейлистах жителей страны вытеснили зарубежных. Так, еще в декабре в рейтинге самых популярных сольных исполнительниц лидировала триумфатор музыкальной премии Грэмми-2020 — Billie Eilish, сейчас же список возглавляет российская инди-рокерша Алена Швец. Она обошла Billie Eilish и американскую поп-звезду Ariana Grande. Следующие три строчки рейтинга также принадлежат российским артисткам: представительнице жанра кьют-рок доре, Zivert и Земфире. Рейтинг замыкают Lana Del Rey, Dua Lipa, Клава Кока и Halsey.
Топ-10 городов по прослушиваниям в России:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Краснодар
- Новосибирск
- Самара
- Казань
- Нижний Новгород
- Ростов-на-Дону
- Уфа
Топ-10 исполнителей по прослушиваниям в Нижнем Новгороде:
- MORGENSHTERN
- BTS
- Скриптонит
- kizaru
- ЛСП
- PHARAOH
- Boulevard Depo
- GONE.Fludd
- MAYOT
- SLAVA MARLOW
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