Студентка нижегородского университета стала музыкальным гостем «Вечернего Урганта»

Елизавета учится на пятом курсе факультета дизайна, изящных искусств и медиа на кафедре продюсерства и музыкального образования Мининского университета в Нижнем Новгороде.

«Все было здорово. Я, конечно, переволновалась — как тут можно было не волноваться. Тем более, что это мой первый опыт телевизионных съемок. Но в «Урганте» работает команда профессионалов, поэтому все прошло хорошо», — отмечает певица.

Уже известна дата выхода второго альбома Елизавета Майер (ooes) – 25 июня.