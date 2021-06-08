В сквере напротив DKRT пройдет серия концертов «Атмосквера»

Первый из серии летних концертов «Атмосквера» пройдет уже в эту субботу на свежем воздухе в сквере напротив «Декарта». На мероприятии выступит московская певица Анна Ворфоломеева и ее группа — они делают легкую, позитивную и июньскую музыку.

12 июня Время: 19:00 Место: сквер напротив DKRT (Большая Покровская, 18) Вход на концерт бесплатный.