В сквере напротив DKRT пройдет серия концертов «Атмосквера»

С 12 июня по 10 июля (каждую субботу) в сквере напротив пространства DKRT стартует серия летних концертов. Вход на первое мероприятие свободный.
Первый из серии летних концертов «Атмосквера» пройдет уже в эту субботу на свежем воздухе в сквере напротив «Декарта». На мероприятии выступит московская певица Анна Ворфоломеева и ее группа — они делают легкую, позитивную и июньскую музыку.
12 июня
Время: 19:00
Место: сквер напротив DKRT (Большая Покровская, 18)
Вход на концерт бесплатный.
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