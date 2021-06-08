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В сквере напротив DKRT пройдет серия концертов «Атмосквера»

С 12 июня по 10 июля (каждую субботу) в сквере напротив пространства DKRT стартует серия летних концертов. Вход на первое мероприятие свободный.

 

Первый из серии летних концертов «Атмосквера» пройдет уже в эту субботу на свежем воздухе в сквере напротив «Декарта». На мероприятии выступит московская певица Анна Ворфоломеева и ее группа — они делают легкую, позитивную и июньскую музыку.

 

12 июня

Время: 19:00

Место: сквер напротив DKRT (Большая Покровская, 18)

 

 

Вход на концерт бесплатный.

 

 

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