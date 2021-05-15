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Soda Luv выступит в Milo Concert Hall 22 мая

На самой большой сцене города пройдет hip-hop вечеринка с щепоткой годного trap и bass house. Хедлайнером этой ночи станет — Soda Luv — один из самых заметных представителей новой волны российского рэпа. Узнать, какой должна быть идеальная музыка для танцполов, городские тусовщики смогут уже в следующую субботу, 22 мая.

 

22 мая

Старт: 23:00

Место: улица Родионова, 4 (Milo Concert Hall)

 

Live: Michelz/Yakimo

Line up: Nicholas / Biky/ Katrin Kova / Camznaew / / SPY

 

Стоимость билетов — от 500 рублей.

 

 

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