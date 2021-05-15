Soda Luv выступит в Milo Concert Hall 22 мая

На самой большой сцене города пройдет hip-hop вечеринка с щепоткой годного trap и bass house. Хедлайнером этой ночи станет — Soda Luv — один из самых заметных представителей новой волны российского рэпа. Узнать, какой должна быть идеальная музыка для танцполов, городские тусовщики смогут уже в следующую субботу, 22 мая.