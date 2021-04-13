На нижегородский Сахаровский фестиваль приедут Денис Мацуев и Юрий Башмет

С 21 мая по 3 июня фестиваль искусств имени Андрея Сахарова пройдет в Нижнем Новгороде. Его посетят более 400 музыкантов из шести стран мира. Об этом сообщает филармония имени Ростроповича.
В этом году фестиваль представит 14 разножанровых программ и 15 премьер, в том числе документальный моноспектакль «Андрей Сахаров. Равновесие на краю» в исполнении артиста театра и кино Евгения Князева и симфонического оркестра.
Среди участников фестиваля — пианист Денис Мацуев, дирижер Юрий Башмет, скрипач Сергей Крылов, Российский национальный оркестр и многие другие.
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Фото: liveinternet.ru
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