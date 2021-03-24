В Нижнем пройдет вечеринка в стиле нулевых «Голубая устрица»

26 марта в «Штаб–квартире» пройдет вечеринка Blue Oyster Party. На вечеринке строгий дресс–код (без костюма в стиле нулевых попасть не получится, увы!), много коктейлей, а на танцполе — горячие хиты двухтысячных.
«Штаб-квартира станет порталом в гламурный ад, а именно — в нулевые. Встречаемся на Blue Oyster Party, разодетые в лучших традициях этого шального десятилетия», — отмечают организаторы.
Музыку на танцполе поставят — DJ Мужчина Кентавр, Princess Magic b2b Николаич и Настя Профилактика.
26 марта
Время: 22:00
Место: улица Почаинская, 17Ж
Дресс–код: в стиле нулевых — обязателен. Вход только по предварительной регистрации. Стоимость билетов — 300 рублей.
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