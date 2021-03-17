Галерея вкуса «Парк Культуры» представила афишу музыкальных вечеров на март

Весь март в основном зале ресторана будут проходить музыкальные вечера. Каждую пятницу и субботу можно насладиться живой музыкой.
Галерея вкуса «Парк Культуры» представила музыкальную афишу:
19 марта (пятница)
- Программа «Популярная классика» в исполнении трио «Гран При». Выступят солисты Нижегородской филармонии (альт — Оксана Ворошева, скрипка — Мария Калинина, контрабас — Константин Новоселов)
- В программе (2 отделения) прозвучат произведения композиторов: Боккерини, Дворжак, Мориа, Элгар, Манчини и других. Кроме того, организаторы подготовили танцевальный перформанс от тренеров студии More Pilates
26 марта (пятница)
- Концерт «Все песни о любви» от артистов оперного театра (сопрано — Елена Сизова, баритон — Олег Федоненко, концертмейстер — Наталья Кубасова, скрипка — Антон Пыжов)
- Музыканты исполнят куплеты из оперетт: «Мистер Икс», оперы «Кармен», «Богема», танго из кинофильма «Запах женщины», «Венгерский танец №5», «Вечная любовь», «Очи черные» и других
Начало в 20:00. Вход на мероприятие свободный. Зарезервировать столик или узнать подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (831) 215-12-12.
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Фото: архив организаторов
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