Галерея вкуса «Парк Культуры» представила афишу музыкальных вечеров на март

Галерея вкуса «Парк Культуры» представила музыкальную афишу:

19 марта (пятница)

Программа «Популярная классика» в исполнении трио «Гран При». Выступят солисты Нижегородской филармонии (альт — Оксана Ворошева, скрипка — Мария Калинина, контрабас — Константин Новоселов)

В программе (2 отделения) прозвучат произведения композиторов: Боккерини, Дворжак, Мориа, Элгар, Манчини и других. Кроме того, организаторы подготовили танцевальный перформанс от тренеров студии More Pilates

26 марта (пятница)

Концерт «Все песни о любви» от артистов оперного театра (сопрано — Елена Сизова, баритон — Олег Федоненко, концертмейстер — Наталья Кубасова, скрипка — Антон Пыжов)

Музыканты исполнят куплеты из оперетт: «Мистер Икс», оперы «Кармен», «Богема», танго из кинофильма «Запах женщины», «Венгерский танец №5», «Вечная любовь», «Очи черные» и других

Начало в 20:00. Вход на мероприятие свободный. Зарезервировать столик или узнать подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (831) 215-12-12.





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Фото: архив организаторов