Номинанты премии «Грэмми» могут выступить на 800–летии Нижнего

Номинанты премии «Грэмми» — нижегородские пианисты Даниил Трифонов и Игорь Левит и уроженец Дзержинска, дирижер Максим Емельянычев. Максим был выдвинут за диск Arrival с записью фортепианных концертов Рахманинова. Даниил и Игорь конкурировали в категории «Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки».

«Их имена мы каждый год видим в списках главных премий мира. В этом году приглашаем всех троих дать концерты на малой родине в честь 800-летия Нижнего Новгорода», — отметил Глеб Никитин

По словам нижегородского министра культуры Олега Берковича, Максим Емельянычев уже запланировал выступление в Нижнем Новгороде.







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Фото: инстаграм Олега Берковича