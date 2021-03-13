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Видео дня: режиссер Павел Хвалеев выпустил новую работу Dismay, снятую в Нижегородской области

Переехавший из Татарстана в Нижний Новгород кинорежиссер и номинант премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Павел Хвалеев выпустил новую работу «Dismay», которая была снята в Нижегородской области.

Павел Хвалеев вместе со своей женой Loolacoma представили музыкальный клип на третий сингл нового электронного проекта PARAFRAME «Dismay».

«Песня рассказывает об одержимости человека навязчивой идеей, которая сначала зарождается в его голове, а затем прорастает и овладевает им полностью. Съемки клипа проходили еще в августе прошлого года в Нижегородской области», — отмечает режиссер.


 

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