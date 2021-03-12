Трубач Валерий Конов проведет мастер-класс в Нижегородском театре оперы и балета

«Визит Валерия Конова является продолжением работы наших артистов с приглашенными мастерами. Артисты оркестра так же, как артисты балета и оперы, нуждаются в том, чтобы получать профессиональный опыт извне. Взаимодействие и работа с талантливыми, успешными и востребованными музыкантами современности — один из путей к совершенствованию и развитию», — отметил художественный руководитель театра Александр Топлов.

14 марта он выступит в составе оркестра театра на спектакле «Спящая красавица». Это также станет первой работой Юрия Медяника в качестве главного дирижера.







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Фото: архив организаторов