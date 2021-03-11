В Нижнем Новгороде пройдет международная хоровая ассамблея

В этом сезоне ассамблея откроется 19 и 20 марта в культурном пространстве DKRT.

В 2021 году в Нижний Новгород приедут 27 хоров из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Гатчины, Кирова, Ижевска, Череповца, Сарова и других городов.

«В историческом здании бывшего Дворянского собрания на Большой Покровской пройдёт череда из пяти концертов хорового пения, а 21 марта состоится гала-концерт. Также концерты ассамблеи пройдут в Москве и Минске», — отмечают организаторы.





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Фото: архив организаторов