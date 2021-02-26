В Нижегородском Доме актера открывается джазовый сезон

7 марта после долгого перерыва на сцене Дома актера представят программу «И снова Jazz».
Джазовый коллектив саксофониста Михаила Журакова последний раз гастролировал в Нижнем Новгороде в 2019 году. 7 марта на сцене Дома актера, музыканты представят программу составленную из джазовых песен и инструментальных пьес.
7 марта
Время: 18:00
Место: Дом актера, улица Пискунова, 10
Билеты можно приобрести по ссылке.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Instagram Сергея Журакова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.