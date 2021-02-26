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В Нижегородском Доме актера открывается джазовый сезон

7 марта после долгого перерыва на сцене Дома актера представят программу «И снова Jazz».

 

Джазовый коллектив саксофониста Михаила Журакова последний раз гастролировал в Нижнем Новгороде в 2019 году. 7 марта на сцене Дома актера, музыканты представят программу составленную из джазовых песен и инструментальных пьес.

 

7 марта

Время: 18:00

Место: Дом актера, улица Пискунова, 10

 

Билеты можно приобрести по ссылке.

 

 

 

 

 

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Фото: Instagram Сергея Журакова

 

 

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