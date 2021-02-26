В Нижегородском Доме актера открывается джазовый сезон

Джазовый коллектив саксофониста Михаила Журакова последний раз гастролировал в Нижнем Новгороде в 2019 году. 7 марта на сцене Дома актера, музыканты представят программу составленную из джазовых песен и инструментальных пьес.

7 марта Время: 18:00 Место: Дом актера, улица Пискунова, 10 Билеты можно приобрести по ссылке.

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Фото: Instagram Сергея Журакова