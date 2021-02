Мультимедийный проект Happy to Be Here представят в Арсенале

Пандемия и связанные с ней ограничения продолжают вдохновлять современных художников и музыкантов на изобретение новых форм творчества. Основной посыл проекта Happy to Be Here — осознать важность эмоций и значимость гармоничного сосуществования c самим собой, природой и друг с другом.

«Аудиовизуальные композиции построены на размышлениях о том, как жизнь ощущается здесь и сейчас на самом деле, если убрать негативные факторы, созданные человеческой цивилизацией. И скорее всего, она ощущается не так уж и плохо. Отсюда и название – Happy to Be Here», — отмечает Михаил Пиняев.

Перед премьерой запланирован артист-ток с Михаилом Пиняевым, Хизер Лэндер и куратором проекта — музыковедом Ксенией Ануфриевой. Зарегистрироваться можно на главной странице сайта Арсенала.

Проект Happy to Be Here доступен по ссылке.







