Развлечения Музыка Milo Concert Hall открывается после долгого перерыва Подписаться Поделиться Подписаться Вконтакте Facebook Instagram Telegram RSS Поделиться Facebook ВКонтакте Telegram Twitter Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket В эти выходные пространство открывает свои двери для посетителей после долгого перерыва. Первые вечеринки после длительного перерыва уже в эти выходные. За изменениями в афише заведения можно следить здесь. Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook. Фото: сообщество «ВКонтакте» Наши новости в Telegram Анна Ефимычева, 20 февр., 2021 Комментарии Комментарии (0) Авторизуйтесь чтобы оставить комментарий. Наши проекты
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