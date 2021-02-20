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Milo Concert Hall открывается после долгого перерыва

В эти выходные пространство открывает свои двери для посетителей после долгого перерыва.

 

Первые вечеринки после длительного перерыва уже в эти выходные. За изменениями в афише заведения можно следить здесь.

 

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Фото: сообщество «ВКонтакте»

 

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