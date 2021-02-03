Филармония и консерватория в Нижнем Новгороде возобновили работу

Нижегородская консерватория имени Глинки возобновляет концертную деятельность с февраля этого года. При этом наполняемость зала не должна превышать 30% из-за ограничений, которые действуют в регионе из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, Нижегородская академическая филармония имени Ростроповича также возобновила свою работу после почти годового перерыва. Посмотреть актуальные даты можно в соцсетях учреждения. Однако продажа билетов на концерты пока не открылась.





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Фото: архив пресс–служб