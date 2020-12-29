Нижегородский театр оперы и балета представит новогоднюю онлайн–программу

Программа состоит из 10 номеров, среди которых фрагменты из классических произведений — куплеты Тореадора из оперы «Кармен» Жоржа Бизе, адажио из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского, песня «Спасибо, сердце» Исаака Осиповича Дунаевского и многие другие. В записи номеров приняли участие солисты оперы и балета, хор и оркестр театра.

«Это похоже на предновогодний вечер в большом доме, в большой семье, и мы рады пригласить зрителя в гости, на праздник. Думаю, программа, подготовленная нами, порадует всех, потому что мы выбрали те произведения, которым точно захочется подпеть», — рассказал о проекте художественный руководитель театра Александр Топлов.

30 декабря концерт станет доступным для просмотра на официальной странице театра «ВКонтакте».

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Фото: сообщество театра «ВКонтакте».