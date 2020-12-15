В галерее вкуса «Парк Культуры» пройдет вечер классической музыки

24 декабря в ресторане «Парк Культуры» пройдет вечер классической музыки. Солисты Нижегородской филармонии исполнят фрагменты самых узнаваемых произведений Чайковского, Моцарта, Вивальди и других композиторов.
В четверг, 24 декабря, в ресторане «Парк культуры» пройдет ужин в сопровождении классической музыки. Для гостей вечера будут играть лауреаты всероссийских и международных конкурсов и солисты Нижегородской филармонии:
- Ольга Ляховская — белый рояль
- Оксана Ворошева — альт
- Мария Калинина — скрипка
В программе вечера фрагменты самых узнаваемых произведений Баха, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Вивальди, Чайковского и других композиторов.
Вход на мероприятие свободный. Начало в 19:00. Зарезервировать столик или узнать подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (831) 215-12-12.
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