В Нижнем Новгороде пройдет 24-часовой онлайн-концерт «Бетховен 24»

Марафон «Бетховен 24» – это большой 24-часовой концерт из произведений Бетховена, который начнется 16 декабря в 00:00 и закончится в 24:00. Зрители услышат фрагменты симфоний, фортепианные и скрипичные сонаты, струнные квартеты и другие камерные сочинения Бетховена.

В марафоне участвуют более 100 ведущих музыкантов — муниципальный камерный оркестр «Солисты НН», солисты Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, солисты Нижегородской филармонии имени М. Ростроповича и многие другие. Кроме того, в рамках марафона покажут записи петербургского пианиста Петра Лаула и квартета из Германии Klangwerk am Bauhaus, который выступит совместно с нижегородским пианистом Вячеславом Золотовским.

Марафон «Бетховен 24» можно будет посмотреть в социальной сети Вконтакте или на сайте.





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