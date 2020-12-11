В «Юпитере» группа «КняZz» представит концертную программу «Сказочник»

18 декабря в концертном зале «Юпитер» группа «КняZz» представит большую концертную программу «Сказочник» — зрители услышат новые композиции с «Домашнего альбома», записанного в период карантина, яркие сюжетные боевики с предыдущих пластинок и избранные хиты легендарного «Короля и Шута».
В творческом наследии Андрея Князева особую нишу занимают музыкальные истории, которые публикой интерпретируются, как «сказки» — именно этот фирменный стиль стал «визитной карточкой» фронтмена на рок-сцене.
Концертная программа объединит все главные хоррор-истории группы в рамках одного сценического повествования. Зрители услышат новый материал, песни группы «КняZz» предыдущих лет и хиты «Короля и Шута».
Организаторы предупреждают о соблюдении всех мер предосторожности и заполнении зала только на 30%. Билеты на мероприятие можно приобрести здесь.
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