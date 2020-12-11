Проект «Горшенев» представит в Нижнем Новгороде дебютный альбом

В 2018 году фронтмен легендарной рок-группы «Кукрыниксы» объявил о прекращении ее существования. Однако уже через несколько месяцев Алексей Горшенев начал работу над новым проектом - группой «Горшенев». С новым составом, среди которых гитарист Jane Air Сергей Григорьев и Евгений Лебедев из группы «Удаленный проект», Алексей создал дебютный альбом — «Звездный мусор».

23 декабря на сцене концертного зала «Юпитер» группа представит новый альбом, кроме того, в программе — главные хиты легендарных «Кукрыниксов».

Организаторы предупреждают о соблюдении всех мер предосторожности и заполнении зала только на 30%. Билеты на мероприятие можно приобрести здесь.

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