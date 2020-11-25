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Нижегородский пианист номинирован на премию Grammy

Пианист Дмитрий Тихонов номинирован на «Грэмми» в категории «Лучшее соло исполнение классической музыки» за альбом «Направление Рахманинов: Прибытие».

 

Пианист из Нижнего Новгорода Дмитрий Тихонов претендует на награду в категории «Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки» за альбом Destination Rachmaninov: Arrival.

В этой же номинации представлены:

  • немецкий пианист российского происхождения Игорь Левит за альбом «Beethoven: complete piano sonatas»
  • американский исполнитель российского происхождения Кирилл Герштейн за альбом Adès: Concerto for Piano and Orchestra 
  • американский виолончелист Августин Хейделик за альбом Bohemian Tales 
  • американский исполнитель Ричард О'Нейл за альбом Theofanidis: Concerto for Viola and Chamber Orchestra

Трансляция 63-ей церемонии вручения Grammy пройдет 31 января в 20:00.


 

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