Галерея вкуса «Парк Культуры» представила афишу музыкальных вечеров на ноябрь

Весь ноябрь в основном зале ресторана Галереи вкуса «Парк Культуры» будут проходить музыкальные вечера. Каждый четверг и пятницу можно насладиться живой музыкой.
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Весь ноябрь в основном зале ресторана Галереи вкуса «Парк Культуры» будут проходить музыкальные вечера. Каждый четверг и пятницу можно насладиться живой музыкой.
Галерея вкуса «Парк Культуры» представила музыкальную афишу. Весь ноябрь можно прийти в заведение и насладиться живой музыкой, игрой на белом рояле и вокалом.
Афиша:
Среда в 19:00
Четверг в 19:00
Пятница в 19:00
Вход на мероприятие свободный. Зарезервировать столик или узнать подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (831) 215-12-12.
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Фото: группа «Парк Культуры» «ВКонтакте».
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