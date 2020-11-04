Галерея вкуса «Парк Культуры» представила афишу музыкальных вечеров на ноябрь

Галерея вкуса «Парк Культуры» представила музыкальную афишу. Весь ноябрь можно прийти в заведение и насладиться живой музыкой, игрой на белом рояле и вокалом.

Афиша:

Среда в 19:00

4 ноября — дуэт Дмитрий Громов (белый рояль и контрабас)

Четверг в 19:00

12 ноября — Георгий Романюк (белый рояль /smooth jazz)

19 ноября — Евгения Акназарова (скрипка и вокал)

26 ноября — дуэт Дмитрия Громова (белый рояль и саксофон)

Пятница в 19:00

6 ноября — Татьяна Щелокова (jazz)

13 ноября — Александр Розмари (репертуар Фрэнка Синатры)

20 ноября — Мария Сунгурова и Виктория Березина (белый рояль и вокал: smooth jazz)

27 ноября — популярная классика (белый рояль, флейта, скрипка, виолончель)

Вход на мероприятие свободный. Зарезервировать столик или узнать подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (831) 215-12-12.





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Фото: группа «Парк Культуры» «ВКонтакте».