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Галерея вкуса «Парк Культуры» представила афишу музыкальных вечеров на ноябрь

Весь ноябрь в основном зале ресторана Галереи вкуса «Парк Культуры» будут проходить музыкальные вечера. Каждый четверг и пятницу можно насладиться живой музыкой.

 

Галерея вкуса «Парк Культуры» представила музыкальную афишу. Весь ноябрь можно прийти в заведение и насладиться живой музыкой, игрой на белом рояле и вокалом.

Афиша:

Среда в 19:00

  • 4 ноября — дуэт Дмитрий Громов (белый рояль и контрабас)

Четверг в 19:00

  • 12 ноября — Георгий Романюк (белый рояль /smooth jazz)
  • 19 ноября — Евгения Акназарова (скрипка и вокал)
  • 26 ноября — дуэт Дмитрия Громова (белый рояль и саксофон)

Пятница в 19:00

  • 6 ноября — Татьяна Щелокова (jazz)
  • 13 ноября — Александр Розмари (репертуар Фрэнка Синатры)
  • 20 ноября — Мария Сунгурова и Виктория Березина (белый рояль и вокал: smooth jazz)
  • 27 ноября — популярная классика (белый рояль, флейта, скрипка, виолончель)

Вход на мероприятие свободный. Зарезервировать столик или узнать подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (831) 215-12-12.


 

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Фото: группа «Парк Культуры» «ВКонтакте». 

 

Анна Ефимычева,
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