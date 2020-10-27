В Арсенале представят программу международного фестиваля Sound around

В рамках международного фестиваля Sound Around Kaliningrad в Арсенале пройдет «Ночь неожиданностей» и перформанс электронного проекта Aeger Smoothie.
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В рамках международного фестиваля Sound Around Kaliningrad в Арсенале пройдет «Ночь неожиданностей» и перформанс электронного проекта Aeger Smoothie.
Фестиваль саунд–арта и экспериментальной музыки Sound Around Kaliningrad пройдет в ГЦСИ Калининград с 25 по 31 октября 2020 — два события из программы будут предоставлены в нижегородском Арсенале:
В четверг 29 октября в 20:00 пройдет встреча с куратором Ксенией Ануфриевой и показ проекта «Ночь неожиданностей». В пространстве Арсенала выступят музыканты разных жанров, но в отличие от обычного концерта, на «Ночи неожиданностей» выступления пройдут в разных точках площадки, поэтому зритель не будет знать, где именно развернется следующий экспериментальный сюжет.
В пятницу 30 октября в 20:00 пройдет перформанс музыкального проекта Aeger Smoothie — экспериментальная музыка, пересекающая жанры drone-ambient, IDM и glitch, основанная на перкуссионных партиях и сложных визуальных ландшафтах. Отличительная черта проекта в том, что вся музыка создана при помощи мобильных устройств Apple и «найденных» звуков, а живое исполнение частично импровизированно. Зрители увидят прямую трансляцию из Арсенала.
Программа фестиваля пройдет онлайн и будет транслироваться на сайте.
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Фото: Instagram Арсенала.
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