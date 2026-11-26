Чаплин, Лелуш, Джармуш, Коэны (дважды!). В спецподборке кинокритика и автора канала here’s to the fools who dream Сергея Разумовского для «НН.Собака.ru» – нетривиальные фильмы (начинаем с 1913-го!) для долгих и очень долгих зимних вечеров. Все объединены одной идеей: «герои выходят в холод, чтобы испытать себя и понять, что для них по-настоящему важно».
«Ночь перед Рождеством» Владислав Старевич (1913)
Многие смотрели экранизацию 1961 года, поэтому захотелось предложить альтернативу. Классика дореволюционного кинематографа, перенесшая на экран рождественскую сказку.
«Нанук с Севера» Роберт Флаэрти (1922)
Традиционно называют первым полнометражным документальным фильмом, хотя в нем много постановочных сцен. Режиссер отправляется на Канадский Север, чтобы изучить быт коренных жителей.
«Золотая лихорадка» Чарли Чаплин (1925)
Самый заснеженный фильм режиссера. Поиски золота, догонялки с медведем, хижина на краю обрыва и, конечно, любовная линия.
«Мужчина и женщина» Клод Лелуш (1966)
Трогательная история на просторах зимней Нормандии об одиноких судьбах и втором шансе. Тепло можно найти снова, даже если прошлое еще не отпустило.
«Мертвец» Джим Джармуш (1995)
Вывернутое наизнанку путешествие Одиссея в реалиях постмодернистского вестерна. Молодой Джонни Депп ищет дорогу домой сквозь живописные и холодные пейзажи Дикого Запада.
«Фарго» Джоэл и Итан Коэны (1996)
Несмотря на криминальный сюжет, картина наполнена юмором и карикатурными персонажами. Главная звезда — Фрэнсис Макдорманд в роли беременного шефа полиции.
«Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» Эндрю Доминик (2007)
Снова вестерн, снова холод, но путь героя теперь другой: от восхищения и подражания до радикального отречения и убийства.
«Зимняя кость» Дебра Граник (2010)
Один из первых громких проектов Дженнифер Лоуренс. Роль, закрепившая за ней амплуа сильной героини, способной и семью содержать, и с ружьем управиться.
«Внутри Льюина Дэвиса» Джоэл и Итан Коэны (2013)
Бесконечные скитания бедного музыканта по холодному Нью-Йорку. Своего рода дань фолк-музыке и всем тем, кто стоял на пороге ее успеха.
«Манчестер у моря» Кеннет Лонерган (2016)
Самая тяжелая картина во всей подборке. История об одиночестве и невозможности себя простить. «Лишний человек» в заснеженном городке на Восточном побережье.
Комментарии (0)