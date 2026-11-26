«Ночь перед Рождеством» Владислав Старевич (1913)

Многие смотрели экранизацию 1961 года, поэтому захотелось предложить альтернативу. Классика дореволюционного кинематографа, перенесшая на экран рождественскую сказку.

«Нанук с Севера» Роберт Флаэрти (1922)

Традиционно называют первым полнометражным документальным фильмом, хотя в нем много постановочных сцен. Режиссер отправляется на Канадский Север, чтобы изучить быт коренных жителей.

«Золотая лихорадка» Чарли Чаплин (1925)

Самый заснеженный фильм режиссера. Поиски золота, догонялки с медведем, хижина на краю обрыва и, конечно, любовная линия.

«Мужчина и женщина» Клод Лелуш (1966)

Трогательная история на просторах зимней Нормандии об одиноких судьбах и втором шансе. Тепло можно найти снова, даже если прошлое еще не отпустило.

«Мертвец» Джим Джармуш (1995)

Вывернутое наизнанку путешествие Одиссея в реалиях постмодернистского вестерна. Молодой Джонни Депп ищет дорогу домой сквозь живописные и холодные пейзажи Дикого Запада.