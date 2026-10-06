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«Фильм не про машины, он про дружбу»

Сходили на премьерный показ «Битвы моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским. 

Помимо актеров, картину о пионерах автоспорта в Нижнем представили режиссер Илья Маланин и продюсер Петр Ануров. В центре истории – автолюбитель Андрей Нагель (Иван Янковский) и инженер Дмитрий Бондарев (Юра Борисов), которые собирают команду и начинают работать над первым российским автомобилем. Когда проект оказывается под угрозой, Нагель решается на отчаянный ход – отправиться на машине из Санкт-Петербурга в Монако, чтобы принять участие в ралли.

Третьим полноправным героем фильма стал легендарный «Руссо-Балт», за свою форму получивший прозвище «Русский огурец» (кстати, первую модель отечественного авто показали на Всероссийской выставке в 1896-м на Нижегородской ярмарке!). Всего в съемках было задействовано около 50 (!) исторических машин и их реплик, в том числе культовые «Руссо-Балт С24/55» и Blitzen Benz. Со слов авторов картины, главное в «Битве моторов» – люди, которые решились спорить с обстоятельствами.

Иван Янковский

Актер

Сеттинг этой картины – машины, но адрес немножко другой. Фильм про движение и про непростой и тернистый путь к мечте. И действительно на этом пути можно и со скепсисом сталкиваться, и с различными палками, вставленными в колеса. Но тот вектор, который ты выстраиваешь с неравнодушными людьми, всегда намного сильнее, чем весь тот скепсис. Поэтому в этой картине все создатели – единомышленники, любящие кино. И это нас здесь всех объединяет. Мы коллективно делали картину про что-то очень важное в сфере внутреннего движения и пути к цели. А цель может быть как близко досягаемой, так находиться где-то далеко.

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