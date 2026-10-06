«Фильм не про машины, он про дружбу»

Актер

Сеттинг этой картины – машины, но адрес немножко другой. Фильм про движение и про непростой и тернистый путь к мечте. И действительно на этом пути можно и со скепсисом сталкиваться, и с различными палками, вставленными в колеса. Но тот вектор, который ты выстраиваешь с неравнодушными людьми, всегда намного сильнее, чем весь тот скепсис. Поэтому в этой картине все создатели – единомышленники, любящие кино. И это нас здесь всех объединяет. Мы коллективно делали картину про что-то очень важное в сфере внутреннего движения и пути к цели. А цель может быть как близко досягаемой, так находиться где-то далеко.