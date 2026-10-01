Александр Петров едет на концерт Губина: побывали на съемках фильма «Камбэк. В лето», которые сейчас проходят под Нижним

Роуд-муви должен выйти до конца этого года. Это ответвление сюжетной линии сериала «Камбэк» (премьера первого сезона была в октябре 2025-го), отправляющего зрителя в Нижний Новгород нулевых годов.
Главные герои – четверо школьников. Даша (Василиса Коростышевская), Юра (Илларион Маров), Птаха (Хетаг Хинчагов) и Олег (Григорий Столбов) помогают бездомному мужчине по прозвищу Компот (Александр Петров) вспомнить прошлое (там криминал, предательства, убийства). Подростки вынуждены решать задачи для взрослых. Зрители наблюдают за их взрослением, которое ко второму сезону, как нам рассказали на съемочной площадке, станет очевидным.
В фабуле полнометражки – поездка сериальных друзей на концерт Андрея Губина, Дашиного кумира. Своеобразным референсом стал коллективный опыт части съемочной группы (а всего там 70 человек!), и прежде всего – юношеские приключения креативного продюсера Алексея Иванова.
Алексей Иванов
креативный продюсер
Я помню, как мы с приятелями на «копейке» ездили на концерт группы «Пятница» и на обратной дороге проорали только что услышанные песни. В моменте это не казалось значимым событием, но его ценность становится понятна с годами. Подростки нулевых умели скучать, а потому могли себя развлечь с использованием минимального количества средств. У современных детей не так развита способность организовать себе досуг.
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