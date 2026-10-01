Александр Петров едет на концерт Губина: побывали на съемках фильма «Камбэк. В лето», которые сейчас проходят под Нижним

Роуд-муви должен выйти до конца этого года. Это ответвление сюжетной линии сериала «Камбэк» (премьера первого сезона была в октябре 2025-го), отправляющего зрителя в Нижний Новгород нулевых годов.

Главные герои – четверо школьников. Даша (Василиса Коростышевская), Юра (Илларион Маров), Птаха (Хетаг Хинчагов) и Олег (Григорий Столбов) помогают бездомному мужчине по прозвищу Компот (Александр Петров) вспомнить прошлое (там криминал, предательства, убийства). Подростки вынуждены решать задачи для взрослых. Зрители наблюдают за их взрослением, которое ко второму сезону, как нам рассказали на съемочной площадке, станет очевидным.