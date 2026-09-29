Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Это мы смотрим: 10 идеальных инди-фильмов на осень

В спецподборке кинообозревателя Сергея Разумовского для «НН.Собака.ru» – фильмы-исследования человеческих состояний (сезон внутреннего созерцания объявляется открытым!). В списке: итальянская классика с Аленом Делоном, голливудский дебют Хичкока, экранизация Гончарова, кукольная сатирическая драма Уэса Андерсона, психологическая биография Лермонтова и перехватывающие дыхание осенние пейзажи у Рорвахера и Малика.

Сергей Разумовский

автор «Синема Рутин»

Для меня осеннее кино не просто про уют и романтику среди разукрашенных крон деревьев. В такое время по-особенному чувствуется жизнь. Все истории из подборки объединены тем, что герои в той или иной степени одиноки. Но именно в этом состоянии они пытаются найти ответы на вопросы: где искать тепла, успокоения и жизненной траектории? Не хочется, чтобы осенняя рефлексия холодными вечерами вызывала тревогу. Наоборот, надеюсь, что эти картины помогут чуть больше понять о себе и увереннее двигаться дальше.

  • «Ребекка» Альфред Хичкок (1940)

Это первая работа Хичкока в Голливуде. Готическая история о девушке, борющейся за свое счастье в атмосфере мистических событий.

  • «Затмение» Микеланджело Антониони (1962)

Режиссер достиг вершины в изображении отчуждения. Антониони снял лучшую картину о человеческой пустоте на контрасте с индустриальным подъемом.

  • «Кес» Кен Лоуч (1969)

Трогательный фильм о дружбе мальчика и ястреба на фоне пейзажей английской глубинки.

  • «Дни жатвы» Терренс Малик (1978)

Один из самых красивых фильмов в истории. Малик запечатлевает неминуемую трагедию нескольких судеб в моменты золотого часа.

  • «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» Никита Михалков (1979)

Гончаров сотворил вечную классику о «лишнем человеке». А Михалков филигранно перенес на пленку проблему душевной стагнации.

  • «Магнолия» Пол Томас Андерсон (1999)

Мозаика из нескольких сюжетов соединяется в единый монументальный эпос о раскаянии и принятии.

  • «Бесподобный мистер Фокс» Уэс Андерсон (2009)

Мультфильм, говорящий на взрослые темы: о плате за свободу, сложностях выбора и гармонии с самим собой.   

  • «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер (2018)

Пасторальная осень, магический реализм и тоска по ушедшему времени. Рорвахер помещает наивного героя из сказки в суровую реальность.

  • «Сентиментальная ценность» Йоаким Триер (2025)

Тонкое, медленное кино о семейной связи и о том, как люди проживают эмоции через искусство.

  • «Лермонтов» Бакур Бакурадзе (2025)

Вместо буквального пересказа жизни автора Бакурадзе снимает фильм о внутреннем состоянии поэта. Это интроспективное кино, смещающее фокус с внешних событий на мысли, воспоминания и переживания героя.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: