«В наше непростое время, когда внутри страх, тревога и пустота, фильм помог увидеть свет в конце туннеля»

Главная героиня произведения – Энн Салливан – настойчивая и талантливая гувернантка девочки. Именно она научила свою подопечную не только есть ложкой и пить из чашки, но и говорить. Первое слово «вода» становится счастливым финалом произведения, а в реальности – началом большого жизненного пути (Эллен была первым слепоглухонемым человеком, получившим высшее образование, а после написала несколько книг, приобрела известность как защитница прав инвалидов).

Чтобы правдиво передать образ девочки, труппу консультировала Юлия Кремнева, мама 14-летнего Пети, юноши с такими же особенностями, как у Эллен. Актеры наблюдали за ним, чтобы лучше понять его ощущения и перенести их в спектакль. А камера тем временем фиксировала пересечение театральной постановки и реальной жизни.

Этим летом кинолента получила главный приз на фестивале «Горький fest» и «самые длинные фестивальные овации на моей короткой памяти» (цитируем Алексея Черникова, автора тг-канала «Федор, Бонд и Чук»). И эта победа, по словам Александры Андроновой, – лучшее, что могло произойти с фильмом.