Идем смотреть на большом экране «Тихие смыслы» (фильм года по версии «Горький fest»).
Нижегородские кинодокументалисты, режиссеры, лауреаты ТОП50 2026 Александра Андронова и Антон Белоусов в этом году представили фильм о работе над постановкой ТЮЗа «Сотворившая чудо» (режиссер Алексей Логачев). В ее основе – одноименная пьеса Уильяма Гибсона, написанная по реальной истории из позапрошлого века. Спектакль об Элен Келлер, в раннем детстве потерявшей зрение и слух, впервые показали в театре в 2023-м году.
Главная героиня произведения – Энн Салливан – настойчивая и талантливая гувернантка девочки. Именно она научила свою подопечную не только есть ложкой и пить из чашки, но и говорить. Первое слово «вода» становится счастливым финалом произведения, а в реальности – началом большого жизненного пути (Эллен была первым слепоглухонемым человеком, получившим высшее образование, а после написала несколько книг, приобрела известность как защитница прав инвалидов).
Чтобы правдиво передать образ девочки, труппу консультировала Юлия Кремнева, мама 14-летнего Пети, юноши с такими же особенностями, как у Эллен. Актеры наблюдали за ним, чтобы лучше понять его ощущения и перенести их в спектакль. А камера тем временем фиксировала пересечение театральной постановки и реальной жизни.
Этим летом кинолента получила главный приз на фестивале «Горький fest» и «самые длинные фестивальные овации на моей короткой памяти» (цитируем Алексея Черникова, автора тг-канала «Федор, Бонд и Чук»). И эта победа, по словам Александры Андроновой, – лучшее, что могло произойти с фильмом.
Александра Андронова
Режиссер
Там был потрясающий зал, который очень эмоционально реагировал: смеялся и плакал там, где это было задумано. И реакция зрителей и критиков (от восторгов и восхищений до полной неприязни) – самое интересное во всей этой истории. Кто-то говорит, что в наше непростое время, когда внутри страх, тревога и пустота, фильм помог увидеть свет в конце туннеля. Кто-то в негодовании уходит с показа со словами: «Я не могу это смотреть!», а некоторых просто трясет от злости: «Это неправда! Так нельзя с детьми!». Есть и такие, кто, увидев наш фильм в Москве на фестивале «Докер», специально приехал в Нижний на спектакль «Сотворившая чудо». Феномен фильма в том, что зрители не воспринимают его как кино про детей-инвалидов. Они видят в нем общечеловеческую историю, выносят из него смыслы, которые касаются каждого из нас. И смыслы эти у каждого свои.
Когда: 27 сентября, 4 и 11 октября в 17:00
Где: «Кинофактура», Варварская, 32
16+
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