Кинофестиваль Beat Weekend объявил программу в Нижнем Новгороде

Лента открытия – «Боуи: последний акт» (2025) Джонатана Стиасни, снятая к десятилетию со дня смерти Дэвида Боуи: «Это история о том, как хамелеон поп-музыки справлялся с провалами, сомнениями и смертельным диагнозом, и превратил свои последние дни в пронзительный прощальный альбом Blackstar».

Посмотрим работу Нико Бальстероса «Канье Уэст: во имя кого?» (2025) – режиссер фиксирует 6 лет из жизни Ye в стиле cinéma vérité (без закадрового голоса) и показывает его путь от всеобщего фанатизма до одиночества, борьбы с биполярным расстройством, развода с Ким и кэнселинга на фоне антисемитских высказываний.

После переносимся в середину 1990-х на кухню австралийского музыкального фестиваля – в фильме «Лучшее лето» (премьера этого года на «Сандэнс»). Тамра Дэвис снимает легенд альтернативного рока Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Beck, Bikini Kill в момент, когда они еще не знают, что станут легендами.