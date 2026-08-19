Кинофестиваль Beat Weekend объявил программу в Нижнем Новгороде

С 10 по 20 сентября снова смотрим новое документальное кино о музыке, моде и истории, а также фестивальные хиты прошлых лет.
Лента открытия – «Боуи: последний акт» (2025) Джонатана Стиасни, снятая к десятилетию со дня смерти Дэвида Боуи: «Это история о том, как хамелеон поп-музыки справлялся с провалами, сомнениями и смертельным диагнозом, и превратил свои последние дни в пронзительный прощальный альбом Blackstar».
Посмотрим работу Нико Бальстероса «Канье Уэст: во имя кого?» (2025) – режиссер фиксирует 6 лет из жизни Ye в стиле cinéma vérité (без закадрового голоса) и показывает его путь от всеобщего фанатизма до одиночества, борьбы с биполярным расстройством, развода с Ким и кэнселинга на фоне антисемитских высказываний.
После переносимся в середину 1990-х на кухню австралийского музыкального фестиваля – в фильме «Лучшее лето» (премьера этого года на «Сандэнс»). Тамра Дэвис снимает легенд альтернативного рока Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Beck, Bikini Kill в момент, когда они еще не знают, что станут легендами.
Также на Beat Weekend впервые в России покажут «Твигги» (2024) Сэди Фрост. Фильм о главной it-girl 1960-х Лесли Хорнби («Легкий, обаятельный и полный архивных сокровищ») рисует портрет первой в истории супермодели, захватывая взлет ее карьеры и жизнь после ухода с подиума. «Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды» (2026) Джона Маджо ведет рассказ о становлении великого бренда и его влиянии на итальянскую модную индустрию через первое и единственное интервью с Джорджо, архивные кадры, закулисье и беседы с Томом Фордом, Стефано Габбана и Шерон Стоун.
Посмотрим «Историю бетона» (2026) Джона Уилсона – абсурдная комедия, снятая партизанским методом, затрагивает темы городской инфраструктуры, экономики, судебных процессов и состояния независимого кино. Создатели исследуют значение бетона в беседах со случайными прохожими и на светском ужине с Ким Кардашьян. «Овсянка для чемпионов» (2025) Константина Кости заглядывает на чемпионат мира по приготовлению овсяной каши в лучших традициях Уэса Андерсона, а «Биостанция Анива: дело длинной воли» (2026) Александра Федорова отправит зрителя на Сахалин, где биологи, волонтеры и дайверы вместе строят научный центр будущего с нуля.
Кроме того, в прокат вернутся зрительские хиты прошлых лет: «Я – Мартин Парр», «Время брутализма», «Бег – это свобода» и «Двадцать лет со Смешариками».
Показы пройдут в «Орлёнке», «Синема Парк Седьмое Небо», «Рекорде» и Арсенале. В параллельной программе дискуссии и встречи с деятелями культуры, экспертами и представителями городских сообществ.
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