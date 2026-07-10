«Горький fest» – 2026: победители

10-й «Горький fest» – всё! Последнюю неделю зрители смотрели новое российское кино, а жюри (во главе с лауреатом ТОП50 «НН.Собака.ru» режиссером Александром Велединским!) выбирало лучшие из 18 конкурсных картин. Главная тема смотра – «Машина времени», главные локации – Театр драмы и «Рекорд», и теперь мы знаем имена главных героев.