«Горький fest» – 2026: победители

10-й «Горький fest» – всё! Последнюю неделю зрители смотрели новое российское кино, а жюри (во главе с лауреатом ТОП50 «НН.Собака.ru» режиссером Александром Велединским!) выбирало лучшие из 18 конкурсных картин. Главная тема смотра – «Машина времени», главные локации – Театр драмы и «Рекорд», и теперь мы знаем имена главных героев.
- «Лучшая режиссура» – «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде», реж. Алексей Федорченко
- «Лучшая драматургия» – «Снежинка и снеговик», реж. Виталий Суслин
- «Лучшая актерская работа» (с этого года награда носит имя Евгения Евстигнеева) – Александр Гридин и Мария Лукьянова, фильм «Что ты здесь видишь»
- «Лучшее изобразительное решение» – «Братья», реж. Анна Далингер и Станислав Тихонравов
- «Лучшее музыкальное решение» – «Ось», реж. Кирилл Верхозин, композитор Наталья Гришанина
- «Особое упоминание жюри» – «Лето будет общим», реж. Даниил Меркулов
- Приз зрительских симпатий «Мы сходимся в одном» – «Мон», реж. Софья Чигирова
И наконец!!!
- Награда за «Лучший фильм» (главный приз фестиваля!) уходит нижегородским (!) документалистам (и лауреатам ТОП50 этого года) Антону Белоусову и Александре Андроновой за ленту «Тихие смыслы»!
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